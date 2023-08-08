عاد إلى آسيا.. جوميز ينتقل إلى كاواساكي الياباني

عاد الفرنسي بافيتيمبي جوميز إلى قارة آسيا من بوابة كاواساكي فرونتال الياباني.

ورحل جوميز عن صفوف جالاتاسراي عقب نهاية تعاقده بنهاية الموسم المنصرم.

وأعلن كاواساكي فرونتال الياباني ضم جوميز لصفوفه دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

جوميز صاحب الـ 38 عاما لعب 28 مباراة بالموسم الماضي مع جالاتاسراي وسجل 10 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكان جوميز قد سبق له اللعب لجالاتاسراي لمدة موسم في 2017-2018 قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي في صيف 2018 وحتى يناير 2022.

ولعب جوميز 42 مباراة مع جالاتاسراي في ولايته الأولى وسجل 32 هدفا وصنع 6 آخرين.

أما مع الهلال السعودي ففي ثلاث سنوات ونصف سجل 107 هدفا وصنع 16 آخرين في 147 مباراة.

ويلعب المحترف المصري مصطفى محمد في نادي جالاتاسراي التركي ولكنه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا الجارية حاليا بالكاميرون.

ويحتل جالاتاسراي المركز الخامس عشر في الدوري التركي عقب مرور 23 جولة برصيد 27 نقطة.

وبات جوميز رابع الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي للمحترفين.