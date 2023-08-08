عاد إلى آسيا.. جوميز ينتقل إلى كاواساكي الياباني
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 18:27
كتب : FilGoal
عاد الفرنسي بافيتيمبي جوميز إلى قارة آسيا من بوابة كاواساكي فرونتال الياباني.
بافيتيمبي جوميز
النادي : جالاتا سراي
ورحل جوميز عن صفوف جالاتاسراي عقب نهاية تعاقده بنهاية الموسم المنصرم.
وأعلن كاواساكي فرونتال الياباني ضم جوميز لصفوفه دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
جوميز صاحب الـ 38 عاما لعب 28 مباراة بالموسم الماضي مع جالاتاسراي وسجل 10 أهداف وصنع 3 آخرين.
今季の新戦力として、バフェティンビ ゴミス選手と契約合意いたしました。https://t.co/Aufv33VKJy
なお、同選手は来日後、選手登録手続きが完了次第、公式試合に出場可能となります。
ようこそ、川崎フロンターレへ!
【広報】#frontale #Exceed_ pic.twitter.com/zsVVOMAusH— 川崎フロンターレ (@frontale_staff) August 8, 2023
وكان جوميز قد سبق له اللعب لجالاتاسراي لمدة موسم في 2017-2018 قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي في صيف 2018 وحتى يناير 2022.
ولعب جوميز 42 مباراة مع جالاتاسراي في ولايته الأولى وسجل 32 هدفا وصنع 6 آخرين.
أما مع الهلال السعودي ففي ثلاث سنوات ونصف سجل 107 هدفا وصنع 16 آخرين في 147 مباراة.
ويلعب المحترف المصري مصطفى محمد في نادي جالاتاسراي التركي ولكنه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا الجارية حاليا بالكاميرون.
ويحتل جالاتاسراي المركز الخامس عشر في الدوري التركي عقب مرور 23 جولة برصيد 27 نقطة.
وبات جوميز رابع الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي للمحترفين.