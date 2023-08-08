خبر في الجول - تعثر مفاوضات الداخلية مع عماد النحاس.. والاتفاق مع عبد الرازق

تعثرت مفاوضات نادي الداخلية مع عماد النحاس لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وكان عماد النحاس قريبا من قيادة الداخلية في الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات تعثرت بين الطرفين ويبحث نادي الداخلية عن مدرب جديد خلفا لعلاء عبد العال.

وكان الداخلية يفاضل بين الثنائي ميمي عبد الرازق وهيثم شعبان من أجل تولي قيادة الفريق.

واستقر الداخلية على التعاقد مع ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لفريق المصري.

ونجا الداخلية من الهبوط في الموسم المنقضي خلال الجولة الأخيرة بانتصار قاتل على أسوان.

وجمع الداخلية 35 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطتين عن أسوان وغزل المحلة.

وقاد علاء عبد العال فريق الداخلية في الموسم المنقضي قبل أن يرحل بنهاية الموسم.

ويقود علاء عبد العال فريق الجونة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

بينما قاد عماد النحاس فريق طلائع الجيش خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2023.