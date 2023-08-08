خبر في الجول - تعثر مفاوضات الداخلية مع عماد النحاس.. والاتفاق مع عبد الرازق

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 17:33

كتب : عمرو نبيل

عماد النحاس - الأهلي × طلائع الجيش

تعثرت مفاوضات نادي الداخلية مع عماد النحاس لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وكان عماد النحاس قريبا من قيادة الداخلية في الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات تعثرت بين الطرفين ويبحث نادي الداخلية عن مدرب جديد خلفا لعلاء عبد العال.

أخبار متعلقة:
إلى ربع النهائي.. الأهلي يهزم الداخلية بثنائية في كأس مصر الأولى في الموسم المحلي.. معلول يهدر ركلة جزاء أمام الداخلية تشكيل الداخلية - كريستوفر جون وسمير فكري يقودان الهجوم ضد الأهلي تشكيل الأهلي - الشحات أساسي أمام الداخلية في كأس مصر

وكان الداخلية يفاضل بين الثنائي ميمي عبد الرازق وهيثم شعبان من أجل تولي قيادة الفريق.

واستقر الداخلية على التعاقد مع ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لفريق المصري.

ونجا الداخلية من الهبوط في الموسم المنقضي خلال الجولة الأخيرة بانتصار قاتل على أسوان.

وجمع الداخلية 35 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطتين عن أسوان وغزل المحلة.

وقاد علاء عبد العال فريق الداخلية في الموسم المنقضي قبل أن يرحل بنهاية الموسم.

ويقود علاء عبد العال فريق الجونة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

بينما قاد عماد النحاس فريق طلائع الجيش خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2023.

الدوري المصري الداخلية عماد النحاس
نرشح لكم
خبر في الجول - معسكر الأهلي في النمسا.. وموقف صلاح محسن في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط حال عدم قدوم سوزا.. 5 مهاجمين برازيليين بإمكان الأهلي التعاقد معهم بيان أندية دوري المحترفين بشأن نظام التأهل إلى الممتاز خبر في الجول - عرض من الكهرباء العراقي لضم رزقي حمرون لاعب فاركو خبر في الجول - الأهلي يفسخ تعاقد عربي بدر موعد اختبارات ناشئين الأهلي في الدقهلية
أخر الأخبار
خبر في الجول - معسكر الأهلي في النمسا.. وموقف صلاح محسن 2 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24 2 ساعة | الدوري المصري
ميلان يتوج بلقب كأس بيرلسكوني بالفوز على مونزا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال أوروبا - كلاكسفيك يواصل مفاجأته.. وانتصار كبير لـ إيندهوفن وجالاتاسراي 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - كواليس مفاوضات سيراميكا كليوباترا لضم قندوسي.. ونقطتان لإتمام الصفقة 5 ساعة | ميركاتو
سكاي: النصر يخطط للتعاقد مع بايلي 5 ساعة | السعودية
تشافي: نيمار؟ لا أتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى.. وموقف فاتي ورافينيا وفيران توريس من البقاء 5 ساعة | الدوري الإسباني
"ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي