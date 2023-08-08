نيوكاسل يواصل دعم صفوفه بضم مدافع ساوثامبتون
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 16:17
كتب : FilGoal
أعلن نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء ضم تينو ليفرامنتو مدافع ساوثامبتون بعقد يمتد لصيف 2028.
فالنتينو ليفرامينتو
النادي : نيوكاسل يونايتد
وواصل نيوكاسل دعم صفوفه بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما.
ولم يفصح النادي عن قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أشارت إلى أنها كلفت نيوكاسل 32 مليون جنيه استرليني.
وقال ليفرامنتو في تصريحات لموقع ناديه: "الطريقة التي يلعب بها إيدي هاو جذابة للغاية وتناسبني كلاعب".
وأضاف البالغ من العمر 20 عاما "أشعر بالحماس الشديد قبل اللعب بقميص نيوكاسل".
Great to have you on board, @tino_livramento! 👊 pic.twitter.com/nS5XsTeCp9— Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2023
وارتدى تينو قميص القديسين في 34 مباراة منذ انضمامه من تشيلسي في 2021.
وغاب ليفرامنتو لأكثر من عام بعد إصابته في الرباط الصليبي في أبريل 2022، قبل أن يعود في مايو 2023.
يذكر أن نيوكاسل ضم كل من ساندرو تونالي ويانكوبا مينتيه وهارفي بارنز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
video:1