نيوكاسل يواصل دعم صفوفه بضم مدافع ساوثامبتون

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 16:17

كتب : FilGoal

تينو ليفرامينتو مع ساوثامبتون أمام تشيلسي

أعلن نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء ضم تينو ليفرامنتو مدافع ساوثامبتون بعقد يمتد لصيف 2028.

وواصل نيوكاسل دعم صفوفه بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما.

ولم يفصح النادي عن قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أشارت إلى أنها كلفت نيوكاسل 32 مليون جنيه استرليني.

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وقال ليفرامنتو في تصريحات لموقع ناديه: "الطريقة التي يلعب بها إيدي هاو جذابة للغاية وتناسبني كلاعب".

وأضاف البالغ من العمر 20 عاما "أشعر بالحماس الشديد قبل اللعب بقميص نيوكاسل".

وارتدى تينو قميص القديسين في 34 مباراة منذ انضمامه من تشيلسي في 2021.

وغاب ليفرامنتو لأكثر من عام بعد إصابته في الرباط الصليبي في أبريل 2022، قبل أن يعود في مايو 2023.

يذكر أن نيوكاسل ضم كل من ساندرو تونالي ويانكوبا مينتيه وهارفي بارنز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تينو ليفرامنتو نيوكاسل يونايتد ساوثامبتون
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