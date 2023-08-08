خبر في الجول - عرض من الكهرباء العراقي لضم رزقي حمرون لاعب فاركو

يرغب نادي الكهرباء العراقي في التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون لاعب وسط فاركو.

وعلم FilGoal.com أن نادي الكهرباء تقدم بعرض لنادي فاركو من أجل ضم اللاعب الجزائري.

كما تواصل مسؤولي نادي الكهرباء مع رزقي حمرون لإبلاغه برغبتهم في ضمه.

وينتظر نادي الكهرباء في الوقت الحالي الرد الخاص بـ فاركو على العرض المقدم لضم اللاعب.

نادي الكهرباء احتل المركز الخامس في الدوري العراقي الموسم الماضي.

حمرون البالغ من العمر 27 عاما انضم لصفوف فاركو قبل موسمين قادما من شبيبة القبائل الجزائري.

ومع فاركو بشكل عام لعب حمرون 54 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.