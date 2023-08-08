الرحلة تنتهي ضد فرنسا من جديد.. سيدات المغرب يودعن كأس العالم

من جديد توقفت رحلة منتخب المغرب في كأس العالم ضد فرنسا ولكن تلك المرة على مستوى السيدات.

حقق منتخب فرنسا الفوز على المغرب بأربعة أهداف دون مقابل في دور الـ 16 من كأس العالم للسيدات لتتوقف رحلة المغرب التاريخية.

في كأس العالم 2022 للرجال توقفت رحلة المغرب في نصف النهائي بعد الخسارة من فرنسا ليحقق الإنجاز الأكبر في تاريخ إفريقيا والعرب في البطولة، وبعد أقل من عام، أنهى منتخب فرنسا للسيدات رحلة المغرب في كأس العالم للسيدات من دور الـ 16 ولكن أيضا بعد تحقيق الإنجاز العربي الأكبر.

وكتب منتخب المغرب التاريخ خلال مشاركته الأولى في كأس العالم بتحقيقه فوزين والتأهل من دور المجموعات، كأول بلد عربي يعبرمجموعات المونديال.

وتأهل منتخب فرنسا لدور ربع النهائي لمواجهة أستراليا.

ويقود هيرفي رينار منتخب فرنسا والذي سبق له تدريب منتخب المغرب للرجال سابقا.

تقدم منتخب فرنسا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 15 عن طريق كاديدياتو دياني برأسية مستغلة عرضية من ساكي كارشاو.

وفي الدقيقة الـ 20 أضافت كينزا دالي الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد ثلاث دقائق سجلت أوجين لو سومير الهدف الثالث بعد خطأ دفاعي مغربي.

وفي الشوط الثاني أنهت لو سومير رباعية فرنسا برأسية في الدقيقة الـ 70 مستغلة عرضية من فيكي بيتشو.