خبر في الجول - الأهلي يفسخ تعاقد عربي بدر

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 15:54

كتب : حسام نور الدين

عربي بدر لاعب الأهلي

قرر النادي الأهلي فسخ تعاقد عربي بدر لاعب وسط الفريق.

العربي بدر

النادي : لاعب حر

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي فسخ تعاقد اللاعب وأبلغه بالأمر رسميا.

ويمتلك عربي بدر عدة عروض سيفاضل بينها في الفترة المقبلة من أجل تحديد وجهته الجديدة.

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عربي بدر البالغ من العمر 21 عاما تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2019-2020 رفقة السويسري ريني فايلر.

وخرج للإعارة مع الجونة في موسم 2020-2021، ثم انضم إلى فيوتشر للإعارة في موسم 2021-2022.

وأخيرا قضى الموسم الماضي معارا مع طلائع الجيش، وكان أيضا ضمن أفراد المنتخب الأولمبي.

ومع طلائع الجيش في الموسم الماضي لعب 12 مباراة في الدوري وسجل هدف.

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