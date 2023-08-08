خبر في الجول - الأهلي يفسخ تعاقد عربي بدر

قرر النادي الأهلي فسخ تعاقد عربي بدر لاعب وسط الفريق.

العربي بدر النادي : لاعب حر الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي فسخ تعاقد اللاعب وأبلغه بالأمر رسميا.

ويمتلك عربي بدر عدة عروض سيفاضل بينها في الفترة المقبلة من أجل تحديد وجهته الجديدة.

عربي بدر البالغ من العمر 21 عاما تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2019-2020 رفقة السويسري ريني فايلر.

وخرج للإعارة مع الجونة في موسم 2020-2021، ثم انضم إلى فيوتشر للإعارة في موسم 2021-2022.

وأخيرا قضى الموسم الماضي معارا مع طلائع الجيش، وكان أيضا ضمن أفراد المنتخب الأولمبي.

ومع طلائع الجيش في الموسم الماضي لعب 12 مباراة في الدوري وسجل هدف.