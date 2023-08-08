موعد اختبارات ناشئين الأهلي في الدقهلية

أعلن النادي الأهلي موعد فتح باب اختبارات قطاع الناشئين في محافظة الدقهلية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الاختباريات يوم الخميس المقبل الموافق 10 أغسطس، وذلك داخل مقر أكاديمية الأهلي بملعب جامعة المنصورة.

ويبدأ بيع الاستمارات من يوم الإثنين 7 أغسطس، ويستمر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وحتى نفاد الكمية مقابل 100 جنيه للإستمارة الواحدة.

وتقام الاختبارات خلال يومي الخميس والجمعة 10 و11 أغسطس.

حيث تبدأ الخميس بمواليد 2018 و2017 و2016 و2015 و2014 م2013 م2012 م2011.

على أن تقام الجمعة الاختبارات لمواليد 2010 و2009 و2008 و2007.