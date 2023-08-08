موعد اختبارات ناشئين الأهلي في الدقهلية

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 15:38

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي موعد فتح باب اختبارات قطاع الناشئين في محافظة الدقهلية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الاختباريات يوم الخميس المقبل الموافق 10 أغسطس، وذلك داخل مقر أكاديمية الأهلي بملعب جامعة المنصورة.

ويبدأ بيع الاستمارات من يوم الإثنين 7 أغسطس، ويستمر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وحتى نفاد الكمية مقابل 100 جنيه للإستمارة الواحدة.

أخبار متعلقة:
أكرم والسولية ومتولي.. في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل فترة الإعداد في الجول يكشف تطورات تعافي إمام عاشور من الإصابة.. وموقفه من تدريبات الأهلي

وتقام الاختبارات خلال يومي الخميس والجمعة 10 و11 أغسطس.

حيث تبدأ الخميس بمواليد 2018 و2017 و2016 و2015 و2014 م2013 م2012 م2011.

على أن تقام الجمعة الاختبارات لمواليد 2010 و2009 و2008 و2007.

الأهلي الدوري المصري اختبارات الناشئين
نرشح لكم
خبر في الجول - معسكر الأهلي في النمسا.. وموقف صلاح محسن في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط حال عدم قدوم سوزا.. 5 مهاجمين برازيليين بإمكان الأهلي التعاقد معهم بيان أندية دوري المحترفين بشأن نظام التأهل إلى الممتاز خبر في الجول - تعثر مفاوضات الداخلية مع عماد النحاس.. والاتفاق مع عبد الرازق خبر في الجول - عرض من الكهرباء العراقي لضم رزقي حمرون لاعب فاركو خبر في الجول - الأهلي يفسخ تعاقد عربي بدر
أخر الأخبار
خبر في الجول - معسكر الأهلي في النمسا.. وموقف صلاح محسن 2 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24 2 ساعة | الدوري المصري
ميلان يتوج بلقب كأس بيرلسكوني بالفوز على مونزا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال أوروبا - كلاكسفيك يواصل مفاجأته.. وانتصار كبير لـ إيندهوفن وجالاتاسراي 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - كواليس مفاوضات سيراميكا كليوباترا لضم قندوسي.. ونقطتان لإتمام الصفقة 5 ساعة | ميركاتو
سكاي: النصر يخطط للتعاقد مع بايلي 5 ساعة | السعودية
تشافي: نيمار؟ لا أتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى.. وموقف فاتي ورافينيا وفيران توريس من البقاء 5 ساعة | الدوري الإسباني
"ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي