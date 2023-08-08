BBC: استبعاد لافيا من قائمة ساوثامبتون وسط أنباء باقترابه من ليفربول

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 15:25

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند مع روميرو لافيا - مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون

يغيب البلجيكي روميو لافيا لاعب وسط ساوثامبتون عن مباراة فريقه ضد جيلينجهام في كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء وسط أنباء باقترابه من ليفربول.

ويسعى ليفربول لضم لاعب خط وسط جديد بعد رحيل العديد من نجوم الوسط هذا الصيف، ويستهدف ضم لافيا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن لافيا استبعد من قائمة ساوثامبتون لمباراة جيلينجهام في ظل رغبته بالانتقال للحمر.

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مشاركة لافيا مع ساوثامبتون في كأس الرابطة كانت ستحرمه من الظهور مع ليفربول في البطولة نفسها في حالة انتقاله إليه.

ورفض ساوثامبتون 3 عروض قدمها ليفربول لضم لاعب خط الوسط، ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق، حسب تقارير عديدة.

ساوثامبتون يسعى للحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن البالغ من العمر 19 عاما.

ذا أثليتك ذكرت في وقت سابق أن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لضم روميو لافيا قبل أن يرسل الريدز عرضا جديدا ويتم رفضه أيضا.

ولعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما 45 دقيقة مع ساوثامبتون في هزيمته الودية أمام بورنموث على ملعب سانت ماري ليلة الثلاثاء الماضي.

ثم جلس على مقاعد البدلاء أمام شيفيلد وينزداي في افتتاح دوري القسم الثاني بإنجلترا.

ويسعى الريدز لحسم الصفقة الثالثة تحضيرا للموسم الجديد.

صاحب الـ 19 عاما يلعب في ساوثامبتون منذ صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي.

البلجيكي لعب مع ساوثامبتون خلال 34 مباراة وسجل هدفا في جميع المسابقات.

وتعاقد ليفربول حتى الآن مع الثنائي، أليكسيس ماك اليستر قادما من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي قادما من لايبزج.

فيما تخلي عن نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر وجودرن هندرسون وفابينيو.

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

ليفربول ساوثامبتون روميو لافيا
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