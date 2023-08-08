أحمد شكري ينضم إلى دياموند في القسم الثالث

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 15:24

كتب : FilGoal

الصور من الموقع الرسمي للنادي المصري

أعلن نادي دياموند تعاقده مع أحمد شكري في صفقة انتقال حر.

أحمد شكري

النادي : بروكسي

ويلعب نادي دياموند في القسم الثالث بالدوري المصري وهو الموازي للدرجة الرابعة حاليا بعد إنشاء دوري المحترفين.

شكري كان قد لعب الموسم الماضي في صفوف فريق بروكسي.

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جناح الأهلي الأسبق صاحب الـ 34 عاما ارتدى قمصان أندية الأهلي وتليفونات بني سويف وسموحة والمصري وإنبي والمقاولون العرب.

ومثل شكري منتخبا مصر الشباب والأولمبي وشارك في كأس العالم للشباب 2009 والتي ودعها منتخب مصر آنذاك من ثمن النهائي.

أحمد شكري دياموند الأهلي
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