أحمد شكري ينضم إلى دياموند في القسم الثالث
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 15:24
كتب : FilGoal
أعلن نادي دياموند تعاقده مع أحمد شكري في صفقة انتقال حر.
أحمد شكري
النادي : بروكسي
ويلعب نادي دياموند في القسم الثالث بالدوري المصري وهو الموازي للدرجة الرابعة حاليا بعد إنشاء دوري المحترفين.
شكري كان قد لعب الموسم الماضي في صفوف فريق بروكسي.
جناح الأهلي الأسبق صاحب الـ 34 عاما ارتدى قمصان أندية الأهلي وتليفونات بني سويف وسموحة والمصري وإنبي والمقاولون العرب.
ومثل شكري منتخبا مصر الشباب والأولمبي وشارك في كأس العالم للشباب 2009 والتي ودعها منتخب مصر آنذاك من ثمن النهائي.
نرشح لكم
خبر في الجول - كواليس مفاوضات سيراميكا كليوباترا لضم قندوسي.. ونقطتان لإتمام الصفقة سكاي: النصر يخطط للتعاقد مع بايلي الصفقة الأولى .. غزل المحلة يتعاقد مع أحمد صابر بطل العالم للشباب.. يوفنتوس يضم فاكوندو جونزاليس "مهارة وعقل وميزان للملعب".. بيراميدز يعلن ضم سيف جعفر رومانو: تمت.. ديفيد رايا من برينتفورد إلى أرسنال عاد إلى آسيا.. جوميز ينتقل إلى كاواساكي الياباني نيوكاسل يواصل دعم صفوفه بضم مدافع ساوثامبتون