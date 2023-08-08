خبر في الجول - خلاف بين البنك الأهلي وأسوان على قيمة صفقة حمدي زكي.. وموقف بلحاج

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 14:46

كتب : حامد وجدي

أسوان - محمد حمدي زكي

أبلغ نادي أسوان نظيره البنك الأهلي بطلباته المالية للموافقة على بيع محمد حمدي زكي له.

وعلم FilGoal.com أن أسوان أبلغ البنك الأهلي أن قيمة صفقة حمدي زكي هي 6 ملايين جنيه بالإضافة إلى الضرائب والقيمة المضافة.

بينما يريد البنك الأهلي دفع المبلغ دون تحمل الضرائب والقيمة المضافة.

من جانبه حسبما علم FilGoal.com يأمل محمد حمدي زكي في إتمام الصفقة حتى إذا كان سيتحمل هو بعض المبالغ المالية سواء بالتنازل عن جزء من مستحقاته مع أسوان أو بأي طريقة أخرى.

على جانب آخر لم يتلق أسوان أي رد من قبل البنك الأهلي أو سيراميكا كليوباترا بشأن التعاقد مع المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق الأزرق.

ويسعى أسوان لبيع اللاعب مقابل 10 ملايين جنيه، وهي قيمة تفعيل بند الشراء في تعاقد اللاعب السابق مع الزمالك الذي لعب له معارا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

البنك الأهلي الدوري المصري محمد حمدي زكي أسوان
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