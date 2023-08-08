الصفقة الرابعة.. توتنام يتعاقد مع فان دي فين

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 14:28

كتب : FilGoal

ميكي فان دي فين

أعلن توتنام تعاقده مع ميكي فان دي فين مدافع فولفسبورج ليدعم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار توتنام إلى أن فان دي فين قد وقع على عقد لمدة 6 سنوات حتى 2029.

صاحب الـ 22 عاما سيرتدي القميص رقم 37 مع توتنام في الموسم المقبل.

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المدافع الهولندي انضم لفولفسبورج في 2021 قادما من فريق فوليندام.

وشارك فان دي فين مع فولفسبورج خلال موسمين في 41 مباراة.

وأصبح فان دي بين هو الصفقة الرابعة لتوتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع جيمس ماديسون ومانور سولومون وجوجليلو فيكاريو.

وسيفتتح توتنام الموسم بمواجهة برينتفورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 13 أغسطس.

ميكي فان دي فين فولسفبورج توتنام
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