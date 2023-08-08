الصفقة الرابعة.. توتنام يتعاقد مع فان دي فين

أعلن توتنام تعاقده مع ميكي فان دي فين مدافع فولفسبورج ليدعم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار توتنام إلى أن فان دي فين قد وقع على عقد لمدة 6 سنوات حتى 2029.

صاحب الـ 22 عاما سيرتدي القميص رقم 37 مع توتنام في الموسم المقبل.

المدافع الهولندي انضم لفولفسبورج في 2021 قادما من فريق فوليندام.

وشارك فان دي فين مع فولفسبورج خلال موسمين في 41 مباراة.

وأصبح فان دي بين هو الصفقة الرابعة لتوتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع جيمس ماديسون ومانور سولومون وجوجليلو فيكاريو.

وسيفتتح توتنام الموسم بمواجهة برينتفورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 13 أغسطس.