خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يضم ناشئ الزمالك السابق
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 14:21
كتب : عمرو نبيل
نجح نادي سيراميكا كليوباترا في التعاقد مع عبد الرحمن يحيى ظهير أيسر فريق لافيينا.
وعلم FilGoal.com أن سيراميكا تعاقد مع عبد الرحمن يحيى ناشئ الزمالك السابق بعقد يمتد لـ4 مواسم.
وكان سيراميكا كليوباترا تعاقد مع إسلام المزين من المصري، ليكون عبد الرحمن يحيى ثاني صفقات الفريق.
وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس رابطة الأندية المصرية في الموسم الماضي بعد الفوز على المصري في النهائي.
ويتولى أيمن الرمادي تدريب سيراميكا كليوباترا بعدما قاد الفريق في نهائي كأس الرابطة، ثم رحل إلى الإمارات لإتمام تعاقده مع نادي الظفرة قبل أن ينفصل عنه ويعود إلى سيراميكا.
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