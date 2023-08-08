انتهت كأس العالم للسيدات - فرنسا (4)-(0) المغرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فرنسا ضد المغرب في الدور الـ 16 من كأس العالم للسيدات.

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نهاية المباراة

ق70. الهدف الرابع لفرنسا عن طريق يوجين لو سومير برأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23. جوول ثالث لفرنسا عن طريق أوجين لو سومير بعد خطأ دفاعي.

ق20. جوووول الثاني لفرنسا عن طريق كينزا دالي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق15. جول أول لمنتخب فرنسا عن طريق كاديدياتو دياني برأسية بعد عرضية من ساكي كارشاوي.

بداية المباراة