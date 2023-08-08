أكرم والسولية ومتولي.. في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل فترة الإعداد

يؤدي اللاعبين المصابين في الأهلي البرامج التأهيلية والعلاجية الخاصة بهم من أجل التعافي بشكل كامل قبل انطلاق فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي فترة إعداد الموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري.

ويكشف لكم FilGoal.com موقف المصابين في الأهلي قبل الموسم الجديد.

أكرم توفيق

سيخضع لفحص طبي وقياسات عضلية مع بداية فترة الإعداد ويقترب من البدء تدريبات الكرة بشكل تدريجي

محمد شريف

يؤدي تدريبات علاج طبيعي للتتخلص من آثار جزع الرباط الداخلي للركبة وسيكون جاهزا في فترة الإعداد التي تبدأ يوم 24 أغسطس

عمرو السولية

يؤدي تدريبات علاجية واقترب من اكتمال جاهزيته بشكل كامل بالتزامن مع عودة التدريبات للموسم الجديد

كريم فؤاد

سيخضع لفحص طبي من بداية فترة الإعداد لتحديد مدى تعافيه، اللاعب قطع شوطا كبيرا في مرحلة العلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي

محمود متولي

تحسنت حالة قدمه بشكل كبير بعد أن تخلص من جبيرة القدم نتيجة التواء الكاحل ويؤدي تدريبات علاجية استعدادا للمشاركة فى فترة الإعداد

خالد عبدالفتاح

لا يزال في فترة الراحة بعد إصابته بكسر في الترقوة ويغيب لمدة شهرين ونصف.