خبر في الجول - الزمالك ينجح في قيد جميع لاعبيه بالقائمة الأولى للموسم الجديد

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 13:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك قبل مواجهة النصر في كأس العرب

بعد محاولات عديدة، استطاع نادي الزمالك قيد كافة لاعبيه في القائمة الأولى للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد نجح في حل أزمة مديونياته مع اتحاد الكرة وتمكن من قيد جميع لاعبيه في القائمة الأولى.

وأرسل الزمالك "شيك بنكي" لاتحاد الكرة مقابل 30 مليون جنيه الخاصة بمستحقات الزمالك لدى الشركة الراعية ليتحصل عليهم اتحاد الكرة من الشركة مقابل مديونيات الزمالك.

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وحسبما علم FilGoal.com فقد أرفق الزمالك كافة لاعبيه في القائمة الأولى لضمان حقه فيهم، حتى لو قرر بيع بعضهم قبل بداية الموسم.

القائمة الأولى هي التي يرسلها كل فريق إلى اتحاد الكرة، والتي تتضمن جميع اللاعبين الذين كانوا مع الفريق بالموسم الماضي وسيستمرون في الموسم المقبل.

وفي حال لم يتم وضع اسم أي لاعب ضمن القائمة الأولى فيكون من حقه الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

ويسعى الزمالك حاليا لحل أزمة إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة من صفقة انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" التي تم إيقاف القيد بسببها حتى الدفع.

وينتظر الزمالك نتائج أزمة إيقاف القيد لمعرفة ما إذا كان سيبيع بعض اللاعبين ويتعاقد مع لاعبين آخرين أم سيستمر بنفس القائمة الحالية في الموسم المقبل دون تدعيمات.

وكان اتحاد الكرة قد مدد فترة قيد القائمة الأولى للأندية حتى اليوم الثلاثاء 8 أغسطس كموعد أخير.

وأنهى الزمالك الدوري المصري في المركز الثالث بالموسم الماضي خلف الأهلي وبيراميدز.

وتأهل الزمالك لكأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

الزمالك اتحاد الكرة
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