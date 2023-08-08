بيلد: عودة نوير قد تتأجل إلى 2024

أفادت جريدة بيلد أن عودة مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ إلى الملاعب قد تتأجل لعدة أشهر.

نوير يغيب منذ منتصف الموسم الماضي بسبب تعرضه لكسر في الساق عقب ختام مشاركته في كأس العالم 2022.

وأوضح تقرير بيلد أن نوير عانى من انتكاسة في الأسابيع الأخيرة خلال التدريبات.

وأضاف التقرير أن بايرن يدرس الآن الحلول المتاحة في ظل إمكانية غياب مانويل حتى مطلع 2024.

وذلك بعدما رحل يان سومر إلى إنتر ميلان وانتقل ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت.

وأصبح سفين أولريش الحارس الأبرز في صفوف بايرن، علما بأنه لعب 8 مباريات خلال النصف الأول من الموسم الماضي.

ويفتتح بايرن موسمه الجديد يوم السبت بلقاء لايبزيج في كأس السوبر الألماني.

وكشف نادي بايرن ميونيخ يوم الاثنين أن حارسه مانويل نوير خضع لعملية جراحية يوم الأحد.

وأوضح بايرن في بيان: "خضع نوير لعملية جراحية لإزالة قطعة معدنية من عظم الشظية اليمنى ويواصل الآن فترة إعادة التأهيل".

من المرجح ألا يشارك مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ في الجولات الأولى للدوري الألماني الموسم المقبل بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وغاب نوير عن جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد في الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس.

وفضل الجهاز الفني لبايرن بقاء نوير في مقر تدريبات بايرن للتدرب فرديا وعدم السفر في الجولة الآسيوية.

ويخطط الجهاز الطبي لبايرن لدخول نوير بالتدريج إلى التدريبات، قبل العودة للمباريات.

ويبدأ بايرن مشواره في الدوري الألماني بملاقاة فيردر بريمن يوم 18 أغسطس المقبل.

يذكر أن بايرن ضم يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ خلال فترة الانتقالات الشتوية كبديل لنوير المصاب.

وكان نوير يعاني من إصابة في بداية الموسم الماضي وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكنه شارك في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

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