بيلد: عودة نوير قد تتأجل إلى 2024

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 13:52

كتب : FilGoal

مانويل نوير

أفادت جريدة بيلد أن عودة مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ إلى الملاعب قد تتأجل لعدة أشهر.

نوير يغيب منذ منتصف الموسم الماضي بسبب تعرضه لكسر في الساق عقب ختام مشاركته في كأس العالم 2022.

وأوضح تقرير بيلد أن نوير عانى من انتكاسة في الأسابيع الأخيرة خلال التدريبات.

أخبار متعلقة:
جيرارد: لا أريد رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي لهذه الأسباب سكاي: هاري كين يغيب عن لقاء برشلونة في كأس خوان جامبر والد نيمار يكشف حقيقة رغبة نجله في الرحيل عن باريس مواعيد مباريات الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - كأس خوان جامبر.. وودية لـ ميلان

وأضاف التقرير أن بايرن يدرس الآن الحلول المتاحة في ظل إمكانية غياب مانويل حتى مطلع 2024.

وذلك بعدما رحل يان سومر إلى إنتر ميلان وانتقل ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت.

وأصبح سفين أولريش الحارس الأبرز في صفوف بايرن، علما بأنه لعب 8 مباريات خلال النصف الأول من الموسم الماضي.

ويفتتح بايرن موسمه الجديد يوم السبت بلقاء لايبزيج في كأس السوبر الألماني.

وكشف نادي بايرن ميونيخ يوم الاثنين أن حارسه مانويل نوير خضع لعملية جراحية يوم الأحد.

وأوضح بايرن في بيان: "خضع نوير لعملية جراحية لإزالة قطعة معدنية من عظم الشظية اليمنى ويواصل الآن فترة إعادة التأهيل".

من المرجح ألا يشارك مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ في الجولات الأولى للدوري الألماني الموسم المقبل بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وغاب نوير عن جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد في الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس.

وفضل الجهاز الفني لبايرن بقاء نوير في مقر تدريبات بايرن للتدرب فرديا وعدم السفر في الجولة الآسيوية.

ويخطط الجهاز الطبي لبايرن لدخول نوير بالتدريج إلى التدريبات، قبل العودة للمباريات.

ويبدأ بايرن مشواره في الدوري الألماني بملاقاة فيردر بريمن يوم 18 أغسطس المقبل.

يذكر أن بايرن ضم يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ خلال فترة الانتقالات الشتوية كبديل لنوير المصاب.

وكان نوير يعاني من إصابة في بداية الموسم الماضي وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكنه شارك في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

مانويل نوير بايرن ميونيخ
نرشح لكم
مباشر كأس العالم للسيدات - فرنسا (4)-(0) المغرب.. هدف رابع والد نيمار يكشف حقيقة رغبة نجله في الرحيل عن باريس مواعيد مباريات الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - كأس خوان جامبر.. وودية لـ ميلان صلاح يسجل ويصنع من جديد.. ليفربول يفوز في وديته الأخيرة على دارمشتات بثلاثية باوليتا يسلمه الراية.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع راموس إنتر يضم يان سومر لتعويض رحيل حارسيه انتهت - ليفربول (3)-(1) دارمشتات عاد إلى إيطاليا.. أتالانتا يتعاقد مع سكاماكا
أخر الأخبار
موعد اختبارات ناشئين الأهلي في الدقهلية 14 دقيقة | الكرة المصرية
BBC: استبعاد لافيا من قائمة ساوثامبتون وسط أنباء باقترابه من ليفربول 27 دقيقة | ميركاتو
أحمد شكري ينضم إلى دياموند في القسم الثالث 28 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - خلاف بين البنك الأهلي وأسوان على قيمة صفقة حمدي زكي.. وموقف بلحاج ساعة | ميركاتو
الصفقة الرابعة.. توتنام يتعاقد مع فان دي فين ساعة | ميركاتو
تشيلسي يعلن غياب مهاجمه الجديد لفترة طويلة ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يضم ناشئ الزمالك السابق ساعة | الدوري المصري
#السهرة_الرياضية - مراهقة تجد الصعوبة في تحقيق التوازن بين الحب وكرة القدم في Her Best Move ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي