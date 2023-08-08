في الجول يكشف تطورات تعافي إمام عاشور من الإصابة.. وموقفه من تدريبات الأهلي

لا يزال إمام عاشور لاعب الأهلي يؤدي البرنامج التأهيلي الخاص به للتخلص من آثار الإصابة الذي يعاني منها منذ أن كان لاعبا لفريق ميتيلاند الدنماركي.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور ينفذ في الوقت الحالي برنامج تأهيل وعلاج طبيعي.

ويستمر اللاعب في تنفيذه حتى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد التي تبدأ يوم 24 أغسطس الجاري.

وبعدها سيتم عرض موقفه على تامر أبو العنين رئيس الجهاز الطبي الجديد لتحديد موعد انضمامه للتدريبات الجماعية.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية في أبريل الماضي.

وتعاقد الأهلي مع إمام عاشور قبل عدة أسابيع قادما من ميتيلاند الدنماركي.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة كأول صفقة للأحمر في الصيف.

بعدها نجح الأهلي في التعاقد مع المغربي رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي.