تاليسكا ينفي رغبته في الرحيل عن النصر هذا الصيف

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 12:53

كتب : FilGoal

تاليسكا - النصر ضد الرجاء في البطولة العربية

نفى البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي الأنباء التي تحدثت عن رغبته بالرحيل من صفوف فريقه هذا الصيف.

وقال تاليسكا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "على عكس الأنباء الكاذبة التي انتشرت مؤخرا، أود أن أوضح عدم وجود مفاوضات مع أي فريق".

وأضاف "ليس لدي أي نية لمغادرة النصر، أنا سعيد جدا مع النادي ولذلك جددت عقدي لمدة 3 مواسم".

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وتابع "أحافظ على تركيزي من أجل البطولات التي سنخوضها الموسم المقبل الذي ينتظرنا".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن تاليسكا يرغب في العودة إلى ناديه السابق بشكتاش التركي.

وأرجعت التقارير رغبة تاليسكا إلى قلقه من عدم المشاركة كثيرا الموسم المقبل في ظل انضمام العديد من النجوم للعالمي هذا الصيف.

النصر الذي كان يضم كريستيانو رونالدو وتاليسكا، نجح في ضم مارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني وسيكو فوفانا وأليكس تيليس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أندرسون تاليسكا النصر
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