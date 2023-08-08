نقل ملكية نادي وفاق سطيف الجزائري

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري نقل ملكيته إلى مجمع سونلغاز المسؤول الأول عن تزويد الجزائر بالطاقة الكهربائية والغازية في الجزائر.

وجاء نقل ملكية نادي وفاق سطيف إلى مجمع سونلغاز بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية وتنازل كل المساهمين في النادي عن أسهمهم لصالح مجمع سونلغاز.

يأتي ذلك ضمن خطة الجزائر لإعادة تطوير الأندية الشعبية هناك باستحواذ شركات البترول عليها.

وكشف النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن رايس عبد الحميد سيكون هو رئيس مجلس إدارة النادي خلفا لـ عبد الحكيم سرار الذي أعلن استقالته. وتعيين نبيل قواسمية مديرا عاما.

ويتولى إبراهيم العرباوي مهمة مدرب الفريق بشكل مؤقت إلى أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد.