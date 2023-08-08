مواعيد مباريات الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - كأس خوان جامبر.. وودية لـ ميلان

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 11:19

كتب : FilGoal

برشلونة - لقب الدوري الإسباني

يقام اليوم مباراة كأس خوان جامبر السنوية الودية لبرشلونة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس خوان جامبر

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برشلونة × توتنام.. 9:00 مساء - أون تايم سبورت.

مباريات ودية

مونزا × ميلان.. 10:00 مساء.

الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا

بي إس في آيندهوفن × ستورم جراز.. 9:30 مساء

راكو تشيستشوا × أريس ليماسول.. 9:00 مساء.

كوبنهاجن × سبارتا براج.. 9:00 مساء.

أيك أثين × دينامو زجرب.. 9:45 مساء.

كلاكسيف × مولد.. 9:45 مساء.

أوليمبيا لوبيلجانا × جالاتاسراي.. 10:00 مساء.

براجا × باكا توبولا.. 10:00 مساء.

برشلونة ميلان كأس خوان جامبر
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