مواعيد مباريات الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - كأس خوان جامبر.. وودية لـ ميلان
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 11:19
كتب : FilGoal
يقام اليوم مباراة كأس خوان جامبر السنوية الودية لبرشلونة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
كأس خوان جامبر
برشلونة × توتنام.. 9:00 مساء - أون تايم سبورت.
مباريات ودية
مونزا × ميلان.. 10:00 مساء.
الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا
بي إس في آيندهوفن × ستورم جراز.. 9:30 مساء
راكو تشيستشوا × أريس ليماسول.. 9:00 مساء.
كوبنهاجن × سبارتا براج.. 9:00 مساء.
أيك أثين × دينامو زجرب.. 9:45 مساء.
كلاكسيف × مولد.. 9:45 مساء.
أوليمبيا لوبيلجانا × جالاتاسراي.. 10:00 مساء.
براجا × باكا توبولا.. 10:00 مساء.
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