مصطفى مخلوف: الشناوي أفضل حارس مصري.. وفوجئت بالمشاركة في مونديال الأندية

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 11:16

كتب : FilGoal

مصطفى مخلوف - حارس شباب الأهلي

يرى مصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي أن محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر هو أفضل حارس مصري.

مصطفى مخلوف

النادي : الأهلي

الزمالك

وقال مخلوف عبر قناة المحور: "محمد الشناوي أفضل حارس في مصر، هناك الكثير من الحراس المميزين في الدوري المصري ولكن الشناوي في مكان آخر بعيدا عن باقي الحراس".

وأضاف "انتقلت من الترسانة إلى الأهلي وفي موسمي الأول ذهبت إلى كأس العالم للأندية وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، وقتها مصطفى شوبير كان مصابا بكورونا والإداري أخبرني أنني سأسافر معهم إلى البطولة".

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وواصل "وجدت نفسي فجأة أمام نجوم تشيلسي الكبار وشاهدت كيبا ولوكاكو بعد أن كنت في الترسانة منذ عدة أسابيع فقط".

وأردف "سافرت أيضا إلى كاس العالم للأندية في المغرب مع الأهلي بسبب إصابة مصطفى شوبير وكان الأمر مفاجئ لي".

وأتم تصريحاته "حققت مع الأهلي بطولتين هما الدوري المصري وكأس مصر وحصلت على برونزية كأس العالم للأندية وكل ذلك وأنا فقط عمري 20 سنة، هذه الإنجازات بعض اللاعبين اعتزلوا ولم يحققوا مثلها".

مصطفى مخلوف الدوري المصري الأهلي كأس العالم للأندية
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