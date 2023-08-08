أوسوريو: مع الصفقات الجديدة الزمالك سينافس على كل بطولات الموسم المقبل

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 10:53

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو

يرى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك أن فريقه قادر على المنافسة بقوة في مختلف بطولات الموسم المقبل بعد تدعيم صفوفه.

وقال أوسوريو خلال قناة النادي الأبيض: "الزمالك ناد كبير ولا يقف أبدا على أي لاعب".

وأضاف "مجموعة اللاعبين الشباب الذي تم تصعيدهم للزمالك هذا الموسم في البداية لم يظهروا بالمستوى الجيد ولكن بعد ذلك قدموا مستوى جيد ومع مرور الوقت سيتسمر تطويرهم".

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المدرب الكولومبي أكمل "فخور بعملي مع الزمالك، دائما هدفنا في الملعب هو تطبيق الضغط بأفضل شكل ممكن ولكن يجب أن نلعب بكرامة".

وشدد "أشكر جمهور الزمالك على دعمهم للفريق".

وأشار "نحتاج إلى دعم الفريق بـ3 أو 4 لاعبين ونثق أن مجلس الإدارة سيحقق لنا ذلك وسنبدأ الموسم الجديد بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "مع مجموعة اللاعبين المتواجدة حاليا وبعد ضم الصفقات الجديدة الزمالك سيكون لديه فريق قوي قادر على المنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل".

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