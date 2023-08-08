اتحاد اليد: الزمالك بحاجة لقرار وزاري للسفر خارج مصر.. والمديونيات تخطت الـ 10 ملايين جنيه

كشف عمرو صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد عن المشكلات التي يعاني منها الزمالك خلال الفترة المقبلة بسبب الديون والتي تمنعه من المشاركة في البطولة العربية لكرة اليد.

وقال صلاح عبر صدى البلد: "نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع سواء اللاعبين أو الأندية ولكن يحدني في هذه الأمور العقود بين الأندية والمدربين واللاعبين ولوائح الاتحاد الدولي".

وتابع "الزمالك يعاني من 4 مشكلات، وهناك مستحقات متأخرة لمدرب أجنبي ولاعب أجنبي بسبب المستحقات المتأخرة وكلاهما قدم 3 شكاوى في الاتحاد الدولي وسفارتهم وفي الاتحاد المحلي والسفارتان يتابعان الشكاوى برفقتنا وهناك أيضا مستحقات متأخرة للاعبين المحليين بالإضافة إلى حقوق الاتحاد التي لم نحصل عليها، المديونيات على نادي الزمالك كبيرة جدا ".

وواصل "الجدولة يمكن أن تحدث في اتحاد كرة القدم لأنه يمتلك عقود رعاية كبيرة ولكن في اليد المبالغ ليست مثل كرة القدم ولذلك لا يمكن أن نصرف على الأندية ولا يمكن أن يكون جميع الأندية قد دفعت مديونيتها فيما عدا فريقين وفي النهاية أقرر جدولة مديونيتهما لن أكون عادلا إذا حدث ذلك".

وأضاف "مديونيات الزمالك تخطت الـ 10 ملايين جنيه، في النهاية الزمالك هو قلعة رياضية ويفرغ لاعبين للمنتخبات ولكن للأسف ما أراه هو أن الأمور غير منضبطة ولا يمكن أن تسير بذلك الشكل".

وشدد "الزمالك يريد المشاركة في البطولة العربية خلال الفترة المقبلة ولكن تلك البطولة تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لذلك لا يمكن أن أخالف لوائحه في ذلك الأمر، وإذا أراد النادي السفر خارج مصر سيكون بحاجة إلى قرار وزاري ومن يخرج القرار هو اتحاد الكرة".

ومن المقرر إقامة البطولة العربية بمدينة القطيف السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

وقال حمادة عبد الباري لـ FilGoal.com: "تم تشكيل وفد من نادي الزمالك لعقد جلسة مع الاتحاد المصري لكرة اليد لتقييم الوضع المالي بشأن المستحقات المتأخرة".

وأضاف "وسنعمل على جدولة المديونات بحيث يتم دفع جزء من المبلغ، ومن المتوقع وجود تفاهم من الاتحاد المصري لظروف النادي الحالية قبل خوض منافسات البطولة العربية".

واختتم عبد الباري تصريحاته "ننتظر استلام القرار الوزاري قريبا بشأن الموافقة على سفر الفريق للبطولة العربية في السعودية ثم سنعمل على ترتيب كافة الأمور".

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد خاطب نادي الزمالك بتاريخ 27 يوليو الماضي بشأن شكوى ماتيو جيرالدا المدير الفني السابق.

وأبلغ الاتحاد المصري، نادي الزمالك بأنه لن يتم مشاركة النادي في أي بطولة خارجية بالموسم المقبل بالإضافة لعدم تسجيل أو اعتماد أي مدرب جديد حتى يتم تسوية مستحقات المدير الفني.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية في السعودية والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بالسعودية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.