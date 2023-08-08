نظام دوري المحترفين والقسم الثاني (ب) - دور واحد ثم صعود وهبوط.. دورة ترقي والترسانة في الصعيد

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 01:26

كتب : رضا السنباطي

إيهاب الكومي - عضو اتحاد الكرة

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن النظام الجديد للقسم الثاني بشقيه (أ) أو دوري المحترفين و(ب) بالمناطق الجغرافية.

وأوضح الكومي عبر قناة صدى البلد أن دوري المحترفين أو القسم الثاني (أ) سيتكون من 20 فريقا كما تم الاتفاق عليه مسبقا، ولكن سيلعب بنظام الدور الواحد أولا لتحديد المراكز الـ 10 الأوائل والأواخر، لتقسيمهم إلى مجموعتين للصعود والهبوط.

وبذلك يصبح عدد المباريات لكل فريق 28 بدلا من 38.

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في مجموعة الصعود يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز، فيما يتأهل الثالث إلى دورة الترقي الرباعية.

أما فيما يخص مجموعة الهبوط، فسيهبط منها 6 فرق إلى القسم الثاني (ب).

على الجانب الآخر يتم تقسيم 56 فريقا في القسم الثاني (ب) إلى 3 مناطق جغرافية، وهم: القاهرة والقنال - الصعيد - بحري.

وتنقسم كل منطقة جغرافية إلى مجموعتين (أ) و(ب)، ليصبح الإجمالي 6 مجموعات، يضمن أبطالها التأهل مباشرة إلى دوري المحترفين.

أما بخصوص دورة الترقي الرباعية لتحديد المتأهل الثالث إلى الدوري الممتاز، فيلعب بطل المجموعة (أ) مع بطل المجموعة (ب) لكل منطقة، ويتأهل الفائزون الثلاثة لخوض الدورة مع ثالث دوري المحترفين، ليتأهل بطلها إلى الدوري الممتاز.

وأوضح الكومي أن نادي الترسانة سيلعب في مجموعة الصعيد.

دوري المحترفين

ينقسم إلى مرحلتين:

1- 20 فريقا بنظام الدور الواحد أولا لتحديد المراكز.

2- الـ 10 الأوائل يلعبون للصعود والـ 10 الأواخر للهبوط.

يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز ويهبط 6 فرق إلى القسم الثاني (ب).

القسم الثاني (ب)

ينقسم إلى 3 مناطق جغرافية (القاهرة والقنال - الصعيد - بحري).

كل منطقة تضم مجموعتين - 6 مجموعات إجمالا (أ) و (ب).

أبطال المجموعات الـ 6 يضمنون التأهل إلى دوري المحترفين.

دورة الترقي لتحديد ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز

يلعب بطل المجموعة (أ) ضد بطل المجموعة (ب) من كل منطقة في القسم الثاني.

يتأهل الفائزون الثلاثة لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

يتأهل بطل الدورة الرباعية إلى الدوري الممتاز.

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