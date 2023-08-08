بيان - اتحاد الكرة: اعتماد نظام دوري المحترفين.. شرط رعاية للأندية الشعبية وإسناد التسويق للمتحدة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا أعلن من خلاله عن مجموعة قرارات بخصوص نظام القسم الثاني الجديد ودوري المحترفين.

وشهدت القرارات اعتماد تصور لجنة المسابقات للقسم الثاني (أ) أو دوري المحترفين، والقسم الثاني (ب) المكون من 3 مجموعات.

كما تضمنت إسناد الرعاية والتسويق للشركة المتحدة للتسويق الرياضي، وإضافة شرط رعاية أحد الأندية الشعبية لمدة 3 سنوات ضمن شروط قبول أي ناد جديد تابع لشركة، وتخصيص 1% من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني و الثالث، واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي:

- ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني و الثالث، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير.

- وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولي "٢٠ ناديا" والمجموعات الثلاث الباقية "٥٦ ناديا".

- اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم.

- إضافة شرط رعاية نادي شعبي لمدة ٣ سنوات على الأقل لقبول أي ناد جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم.

- تحصيل ١٪ من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية.

- تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩.