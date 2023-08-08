خبر في الجول - الجونة يضم وجيه عبد الحكيم وحسام الصانع
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 00:42
كتب : FilGoal
توصل نادي الجونة اتفاق مع كل من وجيه عبد الحكيم لاعب حرس الحدود وحسام الصانع لاعب البنك الأهلي لتعزيز قائمة الفريق في الموسم المقبل.
حسام الصانع
النادي : البنك الأهلي
وجيه عبد الحكيم
النادي : حرس الحدود
وعلم FilGoal.com أن الجونة قد اتفق مع كلا اللاعبان على ضمهما في صفقة انتقال حر على أن يعاد تقييمهما قبل إدراجهما في قائمته.
وجيه عبد الحكيم يلعب في مركز الجناح الأيمن وشارك مع حرس الحدود خلال الموسم الماضي في 28 مباراة.
بينما يلعب حسام الصانع في مركز وسط الملعب وشارك مع البنك الأهلي خلال الموسم الماضي في مباراتين فقط.
وتعاقد الجونة حتى الآن مع كل من أحمد مسعود قادما من طلائع الجيش ومحمد الصباحي قادما من سموحة.
وأعلن الجونة تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.
نرشح لكم
خبر في الجول - البنك الأهلي يضع ثلاثي الفريق في قائمة البيع بناء على رغبة بابافاسيليو خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع أسوان للتعاقد مع أحمد خالد خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع زيكو وإسلام عبد الله ثنائي حرس الحدود باوليتا يسلمه الراية.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع راموس طلائع الجيش يعلن عبر في الجول: إتمام التعاقد مع كريم طارق من الجونة بيع نهائي إنتر يضم يان سومر لتعويض رحيل حارسيه رومانو: وست هام بدأ محادثات مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع ماجواير سبورت: بعد تعطل انتقاله إلى باريس.. إجراء مرتقب من تشافي بخصوص ديمبيلي