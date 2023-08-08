خبر في الجول - الجونة يضم وجيه عبد الحكيم وحسام الصانع

توصل نادي الجونة اتفاق مع كل من وجيه عبد الحكيم لاعب حرس الحدود وحسام الصانع لاعب البنك الأهلي لتعزيز قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الجونة قد اتفق مع كلا اللاعبان على ضمهما في صفقة انتقال حر على أن يعاد تقييمهما قبل إدراجهما في قائمته.

وجيه عبد الحكيم يلعب في مركز الجناح الأيمن وشارك مع حرس الحدود خلال الموسم الماضي في 28 مباراة.

بينما يلعب حسام الصانع في مركز وسط الملعب وشارك مع البنك الأهلي خلال الموسم الماضي في مباراتين فقط.

وتعاقد الجونة حتى الآن مع كل من أحمد مسعود قادما من طلائع الجيش ومحمد الصباحي قادما من سموحة.

وأعلن الجونة تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.