أحمد ياسين يرد عبر في الجول عن إدراج اسمه في قائمة الراحلين من البنك الأهلي

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 00:33

كتب : حامد وجدي

منتخب مصر - كأس العرب - أحمد ياسين

أدرج نادي البنك الأهلي اسم أحمد ياسين ضمن عددا من لاعبي الفريق في قائمة البيع لعدم مناسبة طريقة لعبهم مع طريقة لعب نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني.

أحمد ياسين

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وعلم FilGoal.com أن أحمد ياسين في القائمة رفقة كل من عاصم صلاح ورزاق سيسيه وتم وضعهم على قائمة البيع.

ورد أحمد ياسين على ذلك لـ FilGoal.com: "لا توجد مشكلة بيني وبين بابافسيليو المدير الفني للفريق واحترمه واحترم النادي".

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وكشف ياسين "حصلت على أكثر من عرض خلال الفترة الحالية ولم أحسم مصيري حتى الآن".

وكان أحمد ياسين قد انضم إلى البنك الأهلي قادما من مصر للمقاصة في نوفمبر 2020 على سبيل الإعارة حتى صيف 2021 قبل أن يتم انتقاله بصورة رسمية منذ صيف 2021 وحتى الآن.

ويلعب أحمد ياسين -26 عاما- في مركز الدفاع ويرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي حتى صيف 2024.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

وخاض أحمد ياسين 68 مباراة مع البنك الأهلي في مختلف المسابقات.

وكان البنك الأهلي قد أتم تعاقده مع كل من أيمن أشرف لاعب الأهلي ومحمد جريندو جناح المصري وأحمد مدبولي صانع ألعاب الإسماعيلي وحسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب في صفقات انتقال حر.

ويأتي ذلك بالإضافة للتعاقد مع سيرجي أكا لاعب وسط الإسماعيلي.

البنك الأهلي أحمد ياسين
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