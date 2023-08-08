بيريرا: لن نحضر حكام أجانب للمباريات المصرية في المستقبل.. وأنا المسؤول في الموسم المقبل

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

شدد فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية على نية اللجنة عدم إسناد أي مباراة في المستقبل لحكام غير مصريين.

وقال بيريرا عبر أون تايم سبورتس: "جميع النهائيات التي لعبت في مصر أدارها حكام مصريين وحتى مباريات الترقي وقدموا أداء جيد ولم يشتكي أي فريق من تواجدهم".

وتابع "أنا وأثق في الحكام المصريين وإذا أرادت مصر أن تكون الأفضل إفريقيا في مجال التحكيم يجب أن نعطي الفرصة لحكامنا ليديروا أفضل المباريات ومباراة الأهلي والزمالك هي الأكبر واعتقد أن الحكام جاهزين لإدارتها وفي المستقبل جميع المباريات بينهم وجميع النهائيات سيديرها حكام مصريين".

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وواصل "اتخذت قرارا بعدم إحضار حكام أجانب للمباريات المصرية مستقبلا، لجنة الحكام هي لجنة مستقلة وطالما لا نتدخل في اختيارات الأندية في اللاعبين والمدربين أتمنى ألا يتدخلوا في عملي وهنا المسابقات تلعب بين أندية مصرية ولاعبين مصريين ولذلك يجب أن يكون الحكام مصريين".

وشدد "يجب أن نعطي الحكام الأدوات ونوفر ظروف عمل جيدة ليكونوا مركزين جيدين في المباريات وهذا ما يريده مشجعو كرة القدم منا".

واستمر "أعضاء لجنة الحكام ليسوا معلقين تلفزيونيين أنا أحترم خبراء التحكيم وسنخوض مقابلات معهم في شهر سبتمبر لنشرح لهم التعديلات الجديدة في قوانين اللعبة لنجعلهم داخل عملنا ومعا سنحاول إفادة كرة القدم".

وأضاف "لم أشعر أن الحكام يراعون ألوان قمصان أي نادي ولا أتمنى أن أشعر بذلك أبدا وكل ما أريده هو القرارات الصحيحة ولا يهمني النادي أو اللون، الأمر سهل جدا فقط اتبع القانون والتعليمات".

وكشف "في الموسم المقبل سأكون مسؤول بالكامل عن تعيين الحكام في الدوري الممتاز ودوري المحترفين ومسؤول بشكل غير مباشر عن تعيين الحكام في الدرجة الثانية والثالثة وتطوير الفئة الأولى من الحكام وفي الموسم الماضي كنت أدرس الموقف الحالي ولم أكن مسؤولا عن تعيين الحكام".

الدوري المصري فيتور ميلو بيريرا
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