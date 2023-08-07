طارق العشري يكشف لـ في الجول أسباب تعثر انضمام لاعب بوروندي إلى الاتحاد

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 23:57

كتب : هاني العوضي

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري

تعثر انضمام ألفريد نكورنزيزا لاعب بوروندي للشباب إلى الاتحاد السكندري.

وكان اللاعب قد توصل لاتفاق مع النادي السكندري وكان قريبا من إتمام تعاقده بشكل رسمي.

وقال طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد لـ FilGoal.com: "تعثر انضمام ألفريد نكورونزيزا لاعب بوروندي للشباب إلى الاتحاد السكندري".

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وكشف "جاء ذلك بسبب عدم الاقتناع بقدرات اللاعب خلال فترة الاختبار التي خاضها مع الفريق".

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن اليوم الإثنين تعاقده مع سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر.

سيف تقا سبق له تمثيل أندية الصفاقسي، والاتحاد الرياضي المنستيري، والإفريقي التونسيين، ولانس الفرنسي، وأخيراً سيراميكا كيوباترا.

صاحب الـ32 عاما شارك الموسم الماضي في 15 مباراة رفقة سيراميكا كليوباترا. سجل فيهم هدفين.

ويعد سيف تقا هو خامس صفقات الاتحاد السكندري هذا الصيف بعد التعاقد مع هاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة.

الدوري المصري الاتحاد ألفريد نكورنزيزا بوروندي
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