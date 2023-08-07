صلاح يسجل ويصنع من جديد.. ليفربول يفوز في وديته الأخيرة على دارمشتات بثلاثية

حقق ليفربول الفوز على دارمشتات الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت على ملعب الأخير.

سجل ثلاثية ليفربول في المباراة كل من محمد صلاح ولويس دياز وديوجو جوتا بينما سجل ماتياس هونساك هدف دارمشتات الوحيد.

المباراة كانت هي الأخيرة لليفربول قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال فترة الإعداد تمكن محمد صلاح من صنع 7 أهداف وتسجيل هدفين خلال 5 مباريات.

تقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق صلاح سريعا مستغلا ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء أحدثت ارتباكا ليسدد مباشرة في الشباك في الدقيقة الثالثة.

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وأضاف جوتا الهدف الثاني من صناعة صلاح الذي قطع الكرة من المدافع ومرر لجوتا ليسدد في الشباك في الدقيقة العاشرة.

وبعد دقيقتين قلص دارمشتات الفارق عن طريق ماتياس هونساك بعد تمريرة من برايدون مانو وضعته في انفراد ليسجل في مرمى أليسون.

وفي الشوط الثاني أنهى لويس دياز ثلاثية ليفربول بهدف رائع في الدقيقة الـ 59 بكرة هوائية بكعب القدم مستغلا ركنية نفذها دومينيك سوبوسلاي.

وسيلعب ليفربول مباراته الأولى في الموسم بمواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل 13 أغسطس.