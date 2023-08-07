بيان - محامي ممدوح عباس يكشف حقيقة حجزه على أرصدة الزمالك

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

ممدوح عباس في مؤتمر إعلان قائمة أحمد سليمان لانتخابات الزمالك

أصدر مكتب كمال شعيب المستشار القانوني لرئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس بيانا لتوضيح حقيقة حجز الأخير على أرصدة النادي.

وجاء نص البيان كالتالي:

نظراً لتعمد طمس الحقائق بخصوص الحجز على حسابات نادي الزمالك ، وإزاء التعمد المستمر بالزج باسم السيد/ ممدوح عباس لتبرير الفشل الذريع غير المسبوق الذي وصل إليه الحال ، لذا وجب توضيح الحقائق التالية للرأي العام:

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1 - الحجز الذي كان موقعا من قبل السيد/ ممدوح عباس كان على حساب نادي الزمالك ببنك مصر فقط وعلى مبلغ وقدره ٥٢ مليون جنيه مصري قبل زيادة سعر صرف الدولار ، وأن هذا الحجز قد تم رفعه وإيقافه منذ ما يقرب من أربعة أشهر وبالتحديد يوم ۲۰۲۳/٥/١ (ومرفق قرار إيقاف الحجز).

٢- الحجز الوحيد الموقع على حسابات نادي الزمالك حتى تاريخه هو حجز مصلحة الضرائب المصرية بناء على الطلب غير المسبوق والمقدم لها من إدارة نادي الزمالك بالحجز على حسابات نادي الزمالك لاستيفاء المستحقات الضريبية للدولة.

٣- بناء على هذا الطلب قامت مصلحة الضرائب المصرية بالحجز على جميع حسابات نادي الزمالك بمستحقات ضريبية تجاوز قيمتها ۳۰۰ مليون جنيه، (مرفق خطاب إدارة النادي لمصلحة الضرائب المصرية).

4- بناء أيضاً على الخطاب الكارثي للسيد أمين صندوق النادي الموجه إلى بنك مصر والذي طلب فيه من البنك تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لحجز مصلحة الضرائب على حسابات نادي الزمالك وصرف وتحويل المبالغ الموجوة بالحسابات إلى مصلحة الضرائب بل والتنازل عن أي عائق قانوني يعوق الصرف، وبالفعل تم تحويل كافة المبالغ المحجوز عليها لمصلحة الضرائب المصرية والتي كانت بحسابات نادي الزمالك وإجماليها بالجنيه المصري -بعد زيادة سعر الصرف- مبلغ وقدره 57 مليونا و363 ألفا و833 جنيها و83 قرشا (مرفق خطاب أمين الصندوق الموجه لبنك مصر).

وعليه نؤكد أن الحجز الوحيد الذي كان موقعا من قبل السيد / ممدوح عباس على حساب نادي الزمالك ببنك مصر قد تم إيقافه ورفعه منذ ما يقرب من أربعة أشهر وبالتحديد في 1 مايو 2023 وأن الحجز القائم الآن على حسابات نادي الزمالك هو حجز مصلحة الضرائب المصرية الذي تم بناء على طلب إدارة نادي الزمالك.

كما نؤكد كذلك أن السيد/ ممدوح عباس ومنذ 1-5-2023 تاريخ إيقاف ورفع الحجز لم يتخذ أي إجراء جديد للحجز على حسابات النادي مرة أخرى نظرا للظروف التي يمر بها النادي حاليا.

ممدوح عباس الزمالك الدوري المصري
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