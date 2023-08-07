بنزيمة: نحن هنا لمساعدة اللاعبين السعوديين

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 22:57

كتب : FilGoal

بنزيمة

شدد كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة على أن تواجده في الدوري السعودي يأتي من أجل مساعدة اللاعبين المحليين.

وأقيم اليوم حفل تدشين دوري روشن السعودي لموسم 2023/2024 وشهد حضور العديد من نجوم الفرق المشاركة في البطولة.

وقال بنزيمة خلال الحفل: "هناك لاعبين جيدين في الدوري السعودي ولديهم الكثير من الرغبة والسرعة والجودة وهذا شيء جيد للدوري ونحن هنا لمساعدتهم".

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وتحدث ساديو ماني لاعب النصر قائلا: "أنا سعيد جدا لأكون جزء من النصر ومتحمس لمقابلة الجماهير وإعطاء كل ما لدي من أجلهم وأتمنى أن يكون الموسم ناجحا بالنسبة لنا جميعا ولكن مع تتويج النصر في النهاية".

ويبدأ الدوري السعودي يوم 11 أغسطس المقبل بمواجهة أهلي جدة ضد الحزم.

كريم بنزيمة اتحاد جدة الدوري السعودي ساديو ماني
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