طلائع الجيش يعلن عبر في الجول: إتمام التعاقد مع كريم طارق من الجونة بيع نهائي

أعلن أيمن المصري مدير الكرة بنادي طلائع الجيش إتمام التعاقد مع كريم طارق لاعب الجونة.

كريم طارق النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وكان كريم طارق قد انضم إلى طلائع الجيش في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكشف أيمن المصري مدير الكرة بنادي طلائع الجيش لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع كريم طارق من الجونة بيع نهائي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة".

وكان قد سبق لكريم طارق اللعب بقميص طلائع الجيش خلال الفترة من صيف 2018 ولمدة موسمين معارا من بتروجت.

ولعب كريم طارق 91 مباراة بقميص طلائع الجيش في مختلف المسابقات.

ونجح كريم طارق في تسجيل 18 هدفا وصناعة 14 آخرين بقميص طلائع الجيش.

ويعد كريم طارق الصفقة السابعة لطلائع الجيش بعدما ضم مصطفى الخواجة من سموحة وعمر طارق السعيد من الترسانة وموسى دياوارا من البنك الأهلي وأحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي، وكذلك أتم اتفاقه مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" لضمه بشكل نهائي من الإنتاج الحربي بعدما لعب في صفوف الفريق معارا منذ 2021.

واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

ويقود طلائع الجيش، عبد الحميد بسيوني ويستمر الفريق في تدريباته على ملعبه بجهاز الرياضة العسكري بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.