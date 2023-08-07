إنتر يضم يان سومر لتعويض رحيل حارسيه

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

يان سومر - إنتر

أعلن نادي إنتر ضم السويسري يان سومر حارس المرمى قادما من بايرن ميونيخ.

ولم يعلن نادي إنتر عن مدة التعاقد بشكل رسمي، ولكن كشفت تقارير إيطالية عن مدة التعاقد حتى صيف 2026.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قد أفادت يوم الجمعة أن إنتر يفكر في تفعيل الشرط الجزائي البالغ قيمته 6 ملايين يورو.

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ويأتي ذلك في ظل رغبة إنتر في تعويض رحيل حارسيه أندري أونانا وسمير هاندانوفيتش.

وكان سومر قد انتقل خارج الدوري السويسري لأول مرة في صيف 2014 عندما انتقل إلى بوروسيا مونشنجلادباخ.

وبعد ثمانية مواسم ونصف الموسم انتقل يان سومر إلى بايرن ميونيخ في يناير الماضي.

وانضم سومر صاحب الـ34 عاما إلى بايرن في الشتاء الماضي لتعويض مانويل نوير الذي أصيب لنهاية الموسم آنذاك.

ويمتد تعاقد سومر مع بايرن حتى صيف عام 2025.

وخاض الحارس السويسري 25 مباراة مع بايرن استقبل 31 خلالهم هدفا وحافظ على نظافة شباكه 8 مرات.

إنتر يان سومر بايرن ميونيخ
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