سبورت: بعد تعطل انتقاله إلى باريس.. إجراء مرتقب من تشافي بخصوص ديمبيلي

رجحت صحيفة سبورت الكتالونية إمكانية استدعاء عثمان ديمبيلي جناح برشلونة إلى قائمة الفريق لخوض مباراة كأس خوان جامبر ضد توتنام هوتسبر يوم الثلاثاء.

وسلط المصدر الإعلامي الإسباني الضوء على المشاكل المحتملة من وضع دائرة التركيز داخل غرفة ملابس برشلونة على أزمة الجناح الفرنسي في الوقت الحالي، إذا قرر المدرب تشافي هيرنانديز إشراكه بعد قرار إلزامه بالعودة للتدريبات بالفعل.

وكان ديمبيلي قد اتفق بشكل نهائي مع باريس سان جيرمان على الانضمام للفريق في الموسم المقبل.

باريس سان جيرمان سيفعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مقابل 50 مليون يورو يحصل منهم برشلونة فقط على أكثر من النصف بقليل.

وكانت الصحيفة ذاتها قد أوضحت سبب توجه ديمبيلي إلى فرنسا ثم عودته من جديد، حيث كان ماتيو أليماني المدير الرياضي هو من قرر عدم السماح للاعب بالتغيب عن تدريبات برشلونة طالما لم تتم الصفقة نهائيا.

وتتوقف الصفقة في الوقت الحالي على رغبة برشلونة في الحصول على شروط أفضل من توزيع نسبة تقاسم الشرط الجزائي بقرابة 50% مع اللاعب نفسه.

ويلعب ديمبيلي مع برشلونة منذ 2017 بعد انضمامه من صفوف بروسيا دورتموند.

وشارك ديمبيلي مع برشلونة في 185 مباراة وخلالهم سجل 40 هدفا وصنع 43 آخرين.