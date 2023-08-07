عاد إلى إيطاليا.. أتالانتا يتعاقد مع سكاماكا

أعلن نادي أتالانتا تعاقده مع جيانلوكا سكاماكا قادما من وست هام.

ووقع سكاماكا مع أتالانتا على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2027.

ويعود المهاجم صاحب الـ 24 عاما إلى إيطاليا من جديد بعد موسم واحد في إنجلترا.

كان سكاماكا قد انتقل إلى وست هام قادما من ساسولو في بداية الموسم الماضي.

وشارك سكاماكا مع وست هام في 27 مباراة وخلالهم سجل 8 أهداف.

ويأتي سكاماكا لتعويض رحيل راسموس هويلاند الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.

وكان أتالانتا قد تعاقد مع البلال توريه قادما من ألميريا.

ويشارك أتالانتا في الدوري الأوروبي بالموسم القادم بعد أن أنهى الدوري الإيطالي في المركز الخامس بالموسم الماضي.