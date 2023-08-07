عاد إلى إيطاليا.. أتالانتا يتعاقد مع سكاماكا
الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 20:18
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتالانتا تعاقده مع جيانلوكا سكاماكا قادما من وست هام.
جانلوكا سكاماكا
النادي : أتالانتا
ووقع سكاماكا مع أتالانتا على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2027.
ويعود المهاجم صاحب الـ 24 عاما إلى إيطاليا من جديد بعد موسم واحد في إنجلترا.
كان سكاماكا قد انتقل إلى وست هام قادما من ساسولو في بداية الموسم الماضي.
وشارك سكاماكا مع وست هام في 27 مباراة وخلالهم سجل 8 أهداف.
ويأتي سكاماكا لتعويض رحيل راسموس هويلاند الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.
وكان أتالانتا قد تعاقد مع البلال توريه قادما من ألميريا.
ويشارك أتالانتا في الدوري الأوروبي بالموسم القادم بعد أن أنهى الدوري الإيطالي في المركز الخامس بالموسم الماضي.
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