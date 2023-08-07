كرة يد - استمرار حملة الدفاع عن اللقب.. مصر إلى ربع نهائي مونديال الناشئين بالتغلب على البرازيل

حسم منتخب مصر تأهله إلى ربع نهائي منافسات بطولة العالم لناشئين كرة اليد تحت 19 عاما بعد التغلب على البرازيل.

وحقق منتخب مصر للناشئين الفوز على البرازيل بنتيجة 38-23 في افتتاح منافسات الدور الرئيسي.

ويختتم الفراعنة مشوارهم في الدور الرئيسي في الثامنة والنصف من مساء غدا الثلاثاء بمواجهة إسبانيا.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مواجهة إسبانيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في الدور الرئيسي بينما تجمد رصيد البرازيل بلا نقاط، ويلعب منتخب إسبانيا (نقطتين) مع التشيك (0 نقاط).

وحصل ياسين سالم لاعب نادي سموحة على جائزة رجل المباراة أمام البرازيل.

ونجح ياسين في تسجيل سبعة أهداف من سبع تصويبات بنسبة 100%.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة.

ويدخل منتخب الفراعنة البطولة من أجل الدفاع عن اللقب، إذ حقق منتخب مصر للناشئين لقب آخر نسخة أقيمت والتي كانت في 2019.

وتم إلغاء نسخة 2021 والتي كان مقررا إقامتها في اليونان بسبب جائحة كورونا في ذلك التوقيت.