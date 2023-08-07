كرة يد - "جدولة المستحقات المتأخرة".. الزمالك يكشف لـ في الجول جديد موقفه من البطولة العربية

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 19:24

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

يبدأ نادي الزمالك مفاوضاته مع الاتحاد المصري لكرة اليد من أجل جدولة المستحقات المتأخرة، قبل المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وتستضيف السعودية البطولة العربية لأندية كرة اليد خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري والمؤهلة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

وقال حماد عبد الباري لـ FilGoal.com: "تم تشكيل وفد من نادي الزمالك لعقد جلسة مع الاتحاد المصري لكرة اليد لتقييم الوضع المالي بشأن المستحقات المتأخرة".

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وأضاف "وسنعمل على جدولة المديونات بحيث يتم دفع جزء من المبلغ، ومن المتوقع وجود تفاهم من الاتحاد المصري لظروف النادي الحالية قبل خوض منافسات البطولة العربية".

واختتم عبد الباري تصريحاته "ننتظر استلام القرار الوزاري قريبا بشأن الموافقة على سفر الفريق للبطولة العربية في السعودية ثم سنعمل على ترتيب كافة الأمور".

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد خاطب نادي الزمالك بتاريخ 27 يوليو الماضي بشأن شكوى ماتيو جيرالدا المدير الفني السابق.

وأبلغ الاتحاد المصري، نادي الزمالك بأنه لن يتم مشاركة النادي في أي بطولة خارجية بالموسم المقبل بالإضافة لعدم تسجيل أو اعتماد أي مدرب جديد حتى يتم تسوية مستحقات المدير الفني.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية في السعودية والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بالسعودية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

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