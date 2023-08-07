ليكيب: نيمار أخبر باريس برغبته في الرحيل

كشف صحيفة ليكيب الفرنسية عن رغبة نيمار لاعب باريس سان جيرمان في الرحيل عن الفريق.

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وأشارت ليكيب إلى أن نيمار أخبر باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الصيف الحالي.

ويرغب نيمار في العودة إلى برشلونة أكثر من أي شيء آخر وفقا للصحيفة الفرنسية.

وتأتي رغبة نيمار في الرحيل بسبب تأثره بموقف جماهير باريس سام جيرمان التي طالبته بالرحيل عن الفريق أمام منزله في الموسم الماضي ويشعر بعدم الحماية من قبل النادي.

وقد ينضم نيمار لكيليان مبابي الذي قد يرحل عن باريس سان جيرمان هو الآخر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جيرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77.

وفاز نيمار بـ 12 لقبًا مع باريس سان جيرمان، كلها محلية.