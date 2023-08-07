صحيفة المدينة: بعد 4 مباريات فقط.. اتحاد جدة يدرس إعارة جوتا

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 19:01

كتب : FilGoal

توقيع جواو جوتا للاتحاد السعودي

يدرس اتحاد جدة إعارة صفقته الجديدة جواو جوتا جناح سيلتيك الأسكتلندي رغم عدم خوض سوى أربع مباريات فقط.

وانضم جوتا قادما من سيلتك الأسكتلندي ولكن لم يقنع جماهير اتحاد جدة حتى الآن.

وكشفت صحيفة المدينة السعودية عن دراسة نادي اتحاد جدة إعارة جواو جوتا إذا استمر في تقديم مستوياته الباهتة.

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وشارك جوتا في 226 دقيقة فقط مع اتحاد جدة خلال أربع مباريات في البطولة العربية للأندية.

وودع اتحاد جدة منافسات البطولة العربية للأندية من ربع النهائي بعد الخسارة من الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان جوتا ثالث المنضمين للاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع كريم بنزيمة ونجولو كانتي ثم انضم بعد ذلك فابينو من ليفربول.

صاحب الـ 24 عاما يلعب في مركز الجناح الأيسر.

وانضم جوتا لسيلتيك قادما من بنفيكا في بداية الموسم قبل الماضي مقابل 7.5 مليون يورو.

وأسهم جوتا في تتويد سيلتيك بلقب الدوري الأسكتلندي مرتين وكأس إسكتلندا مرة وكأس الرابطة مرتين.

وخلال موسمين شارك جوتا مع سيلتيك في 83 مباراة وتمكن من تسجيل 28 هدفا وصنع 26 آخرين.

البطولة العربية اتحاد جدة جواو جوتا
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