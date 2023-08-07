صحيفة الاتحاد: نادي الإمارات يستقبل إنييستا تمهيدا للتعاقد معه

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

أندريس إنييستا ضد برشلونة

يقترب أندرياس إنييستا لاعب برشلونة السابق من قضاء فترة احتراف جديدة بعد انتهاء مسيرته في الدوري الياباني.

ويسعى نادي الإمارات الإماراتي الصاعد حديثا للدوري الممتاز للتعاقد مع إنييستا.

وأنهى أندرياس إنييستا مسيرته مع فيسيل كوبي الياباني بعد 5 سنوات.

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وكشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن استقبال نادي الإمارات لإنييستا مساء اليوم الإثنين تمهيدا لإعلان تعاقده مع الفريق.

ومن المقرر أن يعلن نادي الإمارات الصاعد حديثا للدوري الإماراتي التعاقد مع إنييستا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وانضم نجم برشلونة السابق إلى فيسيل كوبي في صيف 2018 بعد نهاية عقده مع البلوجرانا.

وشارك إنييستا خلال الموسم المنقضي مع فيسيل كوبي في 5 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

صاحب الـ 39 عاما شارك مع فيسيل كوبي في 133 مباراة وسجل 26 هدفا وصنع 25 آخرين بجميع المسابقات منذ انضمامه في 2018.

واختتم إنييستا مسيرته مع برشلونة في صيف 2018 بعد انتقاله إلى فيسيل كوبي الياباني.

وخاض إنييستا 674 مباراة مع برشلونة خلال مسيرته ونجح في تسجيل 57 هدفا وصنع 137 آخرين.

أندريس إنييستا الإمارات برشلونة
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