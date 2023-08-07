رومانو: تمت.. بنفيكا يعوض رحيل راموس بـ أرتور كابرال

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

أرتور كابرال - فيورنتينا

أتم نادي بنفيكا التعاقد مع أرتور كابرال المهاجم البرازيلي لنادي فيورنتينا من أجل تعويض رحيل جونكالوا راموس مهاجم الفريق السابق.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عن إتمام بنفيكا التعاقد مع كابرال مهاجم فيورنتينا مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون كإضافات.

ويأتي تعاقد بنفيكا مع كابرال لتعويض رحيل جونكالو راموس المهاجم البرتغالي، والذي سينتقل إلى باريس سان جيرمان خلال ساعات.

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كابرال انضم إلى فيورنتينا 2022 قادما من صفوف بازل السويسري.

صاحب الـ25 عاما خاض 48 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات. سجل فيهم 17 هدفا وصنع هدفين.

ويستعد بنفيكا لمواجهة بورتو مساء غد الثلاثاء في كأس السوبر البرتغالي للموسم الجديد.

بنفيكا فيورنتينا أرتور كابرال
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