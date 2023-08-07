رومانو: تمت.. بنفيكا يعوض رحيل راموس بـ أرتور كابرال
الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 18:36
كتب : FilGoal
أتم نادي بنفيكا التعاقد مع أرتور كابرال المهاجم البرازيلي لنادي فيورنتينا من أجل تعويض رحيل جونكالوا راموس مهاجم الفريق السابق.
آرثر كابرال
النادي : فيورنتينا
وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عن إتمام بنفيكا التعاقد مع كابرال مهاجم فيورنتينا مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون كإضافات.
ويأتي تعاقد بنفيكا مع كابرال لتعويض رحيل جونكالو راموس المهاجم البرتغالي، والذي سينتقل إلى باريس سان جيرمان خلال ساعات.
كابرال انضم إلى فيورنتينا 2022 قادما من صفوف بازل السويسري.
صاحب الـ25 عاما خاض 48 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات. سجل فيهم 17 هدفا وصنع هدفين.
ويستعد بنفيكا لمواجهة بورتو مساء غد الثلاثاء في كأس السوبر البرتغالي للموسم الجديد.
نرشح لكم
صحيفة الاتحاد: نادي الإمارات يستقبل إنييستا تمهيدا للتعاقد معه الصفقة الخامسة – الاتحاد السكندري يعلن ضم سيف تقا ذا أثليتك: توتنام رفض أحدث عروض بايرن لضم كين مورينيو يعلن انتقال مدافع روما إلى الدوري السعودي ماركا: مبابي يتدرب مع اللاعبين المحتمل رحيلهم عن باريس خبر في الجول - البنك الأهلي يجدد تعاقد محمد بسيوني لمدة موسم التعاون السعودي يضم زميل مصطفى محمد ذا أثليتك: نوتنجهام يتوصل لاتفاق مع أرسنال لضم حارسه