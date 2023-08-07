وزير الرياضة يعين عصام سراج الدين مساعدا للتسويق والشؤون التجارية

أصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراراً بتعيين عصام سراج الدين مساعداً للوزير للتسويق والشؤون التجارية.

ووفقا لبيان الوزارة، فقد جاء ذلك فى ضوء سياسة الوزير نحو تمكين القيادات الشبابية المؤهلة والقادرة على الإدارة بكفاءة عالية بمختلف القطاعات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة على كافة الأصعدة.

وتولى سراج الدين العديد من المناصب خلال الفترة الماضية بالمنشآت الرياضية وداخل ديوان الوزارة، كان آخرها رئيس وحدة التسويق.

ويتمتع عصام سراج الدين بخبرات عديدة فى مجال التسويق الرياضى، وهو حاصل على درجة الدكتوراة فى التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (إدارة وتطوير الحقوق التجارية للأندية المحترفة لكرة القدم) من جامعة حلوان.

كما حصل سراج الدين على درجة الماجيستير في التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان (دراسة مقارنة بين إدارة الأندية الأهلية وأندية الشركات المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم بمصر).

وعمل سراج الدين في منصب مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي ونادي مصر للمقاصة.