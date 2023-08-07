العوضي: لا صحة لتقليل نفقات ألعاب النشاط الرياضي في الأهلي.. وموعد الإعلان عن الصفقات

نفى خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تقليل نفقات فرق الأهلي المختلفة بعيدا عن كرة القدم.

ويستعد الأهلي للموسم الجديد ولم يعلن النادي عن صفقات جديدة بشكل رسمي حتى الآن.

وتخوض فرق الأهلي لرجال السلة وكرة اليد منافسات كأس العالم للأندية خلال شهري سبتمبر ونوفمبر على الترتيب.

وقال خالد العوضي عبر قناة الأهلي: "الموسم المقبل أتوقع أن يكون الأصعب على الأهلي بعد كم الإنجازات التي حدثت في الموسم الماضي، والجميع لا يكل ولا يمل من أجل تحقيق المزيد لإسعاد جماهير الأهلي".

وشدد "المسؤولية صعبة هذا الموسم ولا أحد سيقبل خسارة مباراة أو بطولة، وأتمنى أن نكون عند حسن الظن".

وبسؤاله عن موقف الكرة الطائرة أوضح "اطمئن الجميع سنفعل كل ما نملكه من أجل النجاح وحدث تواصل مع إبراهيم فخر الدين المدير الفني للسيدات والمدرب الإسباني لفريق الرجال سيصل قريبا وإن شاء الله سنكون على قدر طموح الجماهير".

وتابع "أعلم أن هناك تخوف من قبل جماهير الأهلي بشأن احتمالية تقليل النفقات لألعاب النشاط الرياضي ولكن اطمئنهم هذا غير صحيح وسيتم تلبية طلبات أي مدير فني وإن شاء الله في نهاية الموسم نشاهد نجاح الأهلي".

وكشف مدير النشاط الرياضي بالأهلي "سيتم الإعلان عن محترفين الأهلي في كل الألعاب بداية من الأسبوع المقبل بشكل رسمي".

واختتم خالد العوضي تصريحاته "البعض يظن أن هناك تأخر ولكن هذا غير صحيح ونعمل في كل الاتجاهات وبداية من يوم 15 أو 20 سنبدأ في الإعلان".