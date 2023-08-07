الصفقة الخامسة – الاتحاد السكندري يعلن ضم سيف تقا
الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 18:03
كتب : هاني العوضي
واصل الاتحاد السكندري تدعيم صفوفه وهذه المرة بتعاقد لخط الدفاع.
سيف تقا
النادي : الاتحاد السكندري
أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع سيف تقا المدافع التونسي لنادي سيراميكا كليوباترا شكل رسمي.
وكشف الموقع الرسمي لزعيم الثغر عن انضمام تقا في صفقة انتقال حر، وبعقد لمدة موسمين مقبلين.
سيف تقا سبق له تمثيل أندية الصفاقسي، والاتحاد الرياضي المنستيري، والإفريقي التونسيين، ولانس الفرنسي، وأخيراً سيراميكا كيوباترا.
صاحب الـ32 عاما شارك الموسم الماضي في 15 مباراة رفقة سيراميكا كليوباترا. سجل فيهم هدفين.
ويعد سيف تقا هو خامس صفقات الاتحاد السكندري هذا الصيف بعد التعاقد مع هاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة.
نرشح لكم
ليكيب: نيمار أخبر باريس برغبته في الرحيل صحيفة الاتحاد: نادي الإمارات يستقبل إنييستا تمهيدا للتعاقد معه رومانو: تمت.. بنفيكا يعوض رحيل راموس بـ أرتور كابرال ذا أثليتك: توتنام رفض أحدث عروض بايرن لضم كين مورينيو يعلن انتقال مدافع روما إلى الدوري السعودي ماركا: مبابي يتدرب مع اللاعبين المحتمل رحيلهم عن باريس خبر في الجول - البنك الأهلي يجدد تعاقد محمد بسيوني لمدة موسم التعاون السعودي يضم زميل مصطفى محمد