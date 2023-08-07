الصفقة الخامسة – الاتحاد السكندري يعلن ضم سيف تقا

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 18:03

كتب : هاني العوضي

هدف سيراميكا كليوباترا الأول في مرمى الجونة - سيف تقا (من حسابات سيراميكا كليوباترا)

واصل الاتحاد السكندري تدعيم صفوفه وهذه المرة بتعاقد لخط الدفاع.

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع سيف تقا المدافع التونسي لنادي سيراميكا كليوباترا شكل رسمي.

وكشف الموقع الرسمي لزعيم الثغر عن انضمام تقا في صفقة انتقال حر، وبعقد لمدة موسمين مقبلين.

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سيف تقا سبق له تمثيل أندية الصفاقسي، والاتحاد الرياضي المنستيري، والإفريقي التونسيين، ولانس الفرنسي، وأخيراً سيراميكا كيوباترا.

صاحب الـ32 عاما شارك الموسم الماضي في 15 مباراة رفقة سيراميكا كليوباترا. سجل فيهم هدفين.

ويعد سيف تقا هو خامس صفقات الاتحاد السكندري هذا الصيف بعد التعاقد مع هاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا سيف تقا
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