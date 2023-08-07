خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 16:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

الأهلي - الداخلية - كهربا

منحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مهلة جديدة لسداد غرامة نادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الانضباط منحت كهربا مهلة لمدة شهرين من أجل سداد غرامة الزمالك.

وكذلك سداد فوائد التأخير على المبلغ المستحق للزمالك.

وينفرد FilGoal.com بنص خطاب فيفا بشأن تجديد مهلة كهربا لسداد الغرامة لنادي الزمالك.

منح كهربا مهلة لمدة 60 يوما من تاريخ اخطاره بالقرار الحالي وهو اليوم 7 أغسطس لسداد الغرامة.

وفي حالة التخلف المستمر عن السداد سيتم حظر اللاعب من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 شهور بشكل تلقائي.

بالإضافة إلى تغريم كهربا 1000 فرانك سويسري يتم دفعها خلال 30 يوما من اخطاره بها بتاريخ اليوم 7 أغسطس.

وحصل كهربا على أكثر من مهلة لسداد غرامة الزمالك آخرها كان ينتهي في 3 أغسطس الجاري.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على كهربا قدرها مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

وتعرض كهربا للإيقاف لمدة 6 أشهر، انتهت في 11 يناير الماضي ليعود للعب بشكل مؤقت، ولكنه لا يزال ملزما بسداد الغرامة حتى لا يتعرض للإيقاف مجددا.

كهربا الأهلي الزمالك الدوري المصري
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