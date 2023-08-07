في دوري المؤتمر - مرموش يواجه الفائز من ليفسكي صوفيا وهابوئيل بئر السبع

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش

علم آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يضم عمر مرموش هوية منافسه في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

وأقيمت مراسم القرعة يوم الثلاثاء.

وأسفرت عن وقوع فرانكفورت ضد الفائز من لقاء ليفسكي صوفيا البلغاري وهابوئيل بئر السبع.

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الفائز سيلعب في مرحلة المجموعات من البطولة.

وكان فرانكفورت قد تأهل لهذا الدور بفضل احتلاله المركز السابع في الدوري الألماني الموسم الماضي.

علما بأن الفريق توج ببطولة الدوري الأوروبي في موسم 2021-2022.

مرموش انتقل إلى فرانكفورت هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

وشارك مرموش الموسم الماضي مع فولفسبورج في 36 مباراة سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدفا.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
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