في دوري المؤتمر - مرموش يواجه الفائز من ليفسكي صوفيا وهابوئيل بئر السبع

علم آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يضم عمر مرموش هوية منافسه في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

وأقيمت مراسم القرعة يوم الثلاثاء.

وأسفرت عن وقوع فرانكفورت ضد الفائز من لقاء ليفسكي صوفيا البلغاري وهابوئيل بئر السبع.

الفائز سيلعب في مرحلة المجموعات من البطولة.

🚨 Die entscheidende Kugel ist gezogen: Die Eintracht trifft in den Play-offs der @europacnfleague auf den Sieger der Begegnung: Hapoel Beer-Sheva FC 🇮🇱 - PFC Levski Sofia 🇧🇬#SGE | #SGEuropa | #UECLdraw pic.twitter.com/blpMiTLAqS — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 7, 2023

وكان فرانكفورت قد تأهل لهذا الدور بفضل احتلاله المركز السابع في الدوري الألماني الموسم الماضي.

علما بأن الفريق توج ببطولة الدوري الأوروبي في موسم 2021-2022.

مرموش انتقل إلى فرانكفورت هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

وشارك مرموش الموسم الماضي مع فولفسبورج في 36 مباراة سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدفا.

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