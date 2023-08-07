مورينيو يعلن انتقال مدافع روما إلى الدوري السعودي

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما عن انتقال مدافعه البرازيلي روجير إيبانيز إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم إيبانيز - 24 عاما - بالانتقال إلى أهلي جدة هذا الصيف، وفقا لجريدة لاجازيتا ديلو سبورت.

ونشر مورينيو صورته مع إيبانيز عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا: "كن سعيدا.. أعلم أنك ستفتقدني".

وأضاف "شكرا لك على إهداء القميص الذي لعبت به مباراتك الأخيرة مع روما، استمتع بأوقاتك في السعودية".

وكان روجير قد انضم لروما في صيف 2020 قادما من أتلانتا على سبيل الإعارة، لكن الإعارة تحولت إلى انتقال نهائي.

وينتهي عقد البرازيلي مع روما في صيف 2024.

وارتدى ايبانيز قميص روما في 149 مباراة بمختلف البطولات.

وسجل روجير 9 أهداف لفريق العاصمة الإيطالية وصنع 2.

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