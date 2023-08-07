ماركا: مبابي يتدرب مع اللاعبين المحتمل رحيلهم عن باريس

غاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن تدريبات فريقه الجماعية في فرنسا استعدادا للموسم الجديد.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن باريس باريس سان جيرمان استأنف تدريباته ظهر اليوم الإثنين تحت قيادة لويس إنريكي المدير الفني للفريق بدون كيليان مبابي.

وتدرب مبابي صباح اليوم مع بقية اللاعبين المحتمل رحيلهم عن سان جيرمان، الأمر الذي يشير إلى أن مبابي لن يكون ضمن قائمة الفريق لأول مباراة في الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل ضد لوريان.

باريس سان جيرمان يتمسك بموقفه وأنه لا يعتبر مبابي جزءا من مشروع الفريق المقبل لأن اللاعب يصر على الرحيل مجانا في الصيف المقبل.

ويرى باريس أن موقف مبابي الثابت غير مفهوم بالنسبة لهم، ولا يزال النادي مقتنعا أن مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد بالانضمام له مجانا في الصيف المقبل.

الأمر الذي يسبب انزعاج لنادي باريس سان جيرمان ويفكر في تقديم شكوى ضد مبابي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كل ذلك يأتي بعد استبعاد مبابي من خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد الخاص بباريس سان جيرمان والذي كان في اليابان.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل. ويسعى النادي الفرنسي لبيعه في الصيف الجاري للاستفادة منه بدلا من الرحيل مجانا.