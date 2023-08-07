مورينيو: رفضت عروض الهلال وأهلي جدة للبقاء مع روما

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 14:57

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما أنه رفض عرضين من الدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

وقال مورينيو لجريدة كوريري ديلو سبورت: "الهلال وأهلي جدة طلبا التعاقد معي. لكنني أبلغت إدارة روما قبل ذهابي إلى الاجتماع أنني ليس لدي أي نية لقبول هذه العروض".

وأضاف "شعرت بأنني أسير الكلمة التي أعطيتها للاعبين والجماهير بالبقاء مع روما".

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وكانت تقارير قد ذكرت أن الهلال أرسل عرضا لمورينيو للتعاقد معه مقابل 30 مليون يورو سنويا.

لكن المدرب الملقب بالاستثنائي رفض العرض لرغبته في التركيز مع روما.

وبعد ذلك دخل الهلال في مفاوضات مع مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري، قبل أن يعلن تعيين البرتغالي خورخي خيسوس.

وضم الهلال هذا الصيف كل من روبن نيفيز من ولفرهامبتون وكاليدو كوليبالي من تشيلسي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو ومالكوم من زينيت.

ويملك مورينيو عقدا مع روما الذي بدأ تدريبه في عام 2021 ويستمر لنهاية الموسم المقبل.

وتوج مورينيو مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

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